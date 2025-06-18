Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса прокомментировал предложение смягчить наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения. По его словам, никаких послаблений не планируется, особенно в случаях, когда по вине пьяного водителя произошли ДТП с человеческими жертвами, передает BAQ.KZ.

"Если есть погибшие — тут разговоров быть не может. Прошёл суд, были доводы. У нас трёхзвенная модель расследования: полиция, прокуратура, суд. Конечно, бывают ошибки, человеческий фактор, но система работает", — подчеркнул Саденов.

Норма, согласно которой пьяный водитель лишается прав на 7 лет, действует в Казахстане с 2020 года. Она была введена на фоне тревожной статистики и остаётся в силе.

За последние 5 лет пьяные водители стали причиной более 2,5 тыс ДТП, в которых погибли свыше 460 человек, ещё около 3 тыс получили травмы.

В МВД заявляют, что ужесточённые меры уже дали эффект: несмотря на рост автопарка, число задержанных нетрезвых водителей снижается.

Ведомство подчёркивает, что в других странах наказание ещё строже — нарушителей пожизненно лишают прав и автомобилей.

Официальный представитель МВД Шыңгыс Алекешев ранее заявил:

"Пьяный водитель — это не просто нарушитель, это потенциальный убийца. Жизнь человека важнее любых требований тех, кто осознанно садится за руль в нетрезвом виде".

Тем самым МВД отвергло предложение депутата Николая Арсютина, который ранее предлагал смягчить наказание за вождение в состоянии опьянения, ссылаясь на "зарубежный опыт" и "необходимость учитывать последствия".