Глава МВД РК высказался против смягчения наказания для пьяных водителей
Министр исключил послабления для нетрезвых водителей.
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Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса прокомментировал предложение смягчить наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения. По его словам, никаких послаблений не планируется, особенно в случаях, когда по вине пьяного водителя произошли ДТП с человеческими жертвами, передает BAQ.KZ.
"Если есть погибшие — тут разговоров быть не может. Прошёл суд, были доводы. У нас трёхзвенная модель расследования: полиция, прокуратура, суд. Конечно, бывают ошибки, человеческий фактор, но система работает", — подчеркнул Саденов.
Норма, согласно которой пьяный водитель лишается прав на 7 лет, действует в Казахстане с 2020 года. Она была введена на фоне тревожной статистики и остаётся в силе.
За последние 5 лет пьяные водители стали причиной более 2,5 тыс ДТП, в которых погибли свыше 460 человек, ещё около 3 тыс получили травмы.
В МВД заявляют, что ужесточённые меры уже дали эффект: несмотря на рост автопарка, число задержанных нетрезвых водителей снижается.
Ведомство подчёркивает, что в других странах наказание ещё строже — нарушителей пожизненно лишают прав и автомобилей.
Официальный представитель МВД Шыңгыс Алекешев ранее заявил:
"Пьяный водитель — это не просто нарушитель, это потенциальный убийца. Жизнь человека важнее любых требований тех, кто осознанно садится за руль в нетрезвом виде".
Тем самым МВД отвергло предложение депутата Николая Арсютина, который ранее предлагал смягчить наказание за вождение в состоянии опьянения, ссылаясь на "зарубежный опыт" и "необходимость учитывать последствия".
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