Страны НАТО в целом поддерживают действия США против Ирана, хотя сам альянс в операции не участвует. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает BAQ.KZ со ссылкой на newsmax.com.

НАТО не участвует напрямую

По словам Рютте, альянс официально не задействован в операции против Ирана. Однако союзники США оказывают поддержку.

"НАТО не участвует. Но союзники в целом поддерживают то, что делает президент США, и помогают действиям против ядерной и ракетной программы Ирана", - заявил он.

Рютте отметил, что в странах Европы существуют серьезные опасения по поводу действий Ирана. По его словам, в ряде стран НАТО фиксировались угрозы и попытки нападений, связанные с иранскими структурами.

НАТО усиливает защиту своих стран

Глава альянса подчеркнул, что НАТО продолжает следить за ситуацией и усиливает безопасность своих членов.

"Мы должны быть уверены, что можем защитить каждый дюйм территории НАТО", - сказал Рютте.

Он также привел пример недавнего инцидента, когда ракета, направлявшаяся в сторону Турции, была перехвачена системой противоракетной обороны.

Что означает Статья 5

Рютте напомнил, что альянс сохраняет неопределенность в вопросе применения статьи 5, которая предусматривает коллективную защиту.

"Мы специально не уточняем, когда может быть применена статья 5, чтобы противники не могли просчитать наши действия", - отметил он.