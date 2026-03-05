Глава НАТО заявил о поддержке союзниками действий США против Ирана
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что многие страны альянса поддерживают действия США против ядерной и ракетной программы Ирана.
Страны НАТО в целом поддерживают действия США против Ирана, хотя сам альянс в операции не участвует. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает BAQ.KZ со ссылкой на newsmax.com.
НАТО не участвует напрямую
По словам Рютте, альянс официально не задействован в операции против Ирана. Однако союзники США оказывают поддержку.
"НАТО не участвует. Но союзники в целом поддерживают то, что делает президент США, и помогают действиям против ядерной и ракетной программы Ирана", - заявил он.
Рютте отметил, что в странах Европы существуют серьезные опасения по поводу действий Ирана. По его словам, в ряде стран НАТО фиксировались угрозы и попытки нападений, связанные с иранскими структурами.
НАТО усиливает защиту своих стран
Глава альянса подчеркнул, что НАТО продолжает следить за ситуацией и усиливает безопасность своих членов.
"Мы должны быть уверены, что можем защитить каждый дюйм территории НАТО", - сказал Рютте.
Он также привел пример недавнего инцидента, когда ракета, направлявшаяся в сторону Турции, была перехвачена системой противоракетной обороны.
Что означает Статья 5
Рютте напомнил, что альянс сохраняет неопределенность в вопросе применения статьи 5, которая предусматривает коллективную защиту.
"Мы специально не уточняем, когда может быть применена статья 5, чтобы противники не могли просчитать наши действия", - отметил он.
