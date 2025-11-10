Глава Нацбанка объяснил, как рост кредитов влияет на курс валюты
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Как высокие кредитные ставки влияют на экономику и почему важно сохранять баланс между денежной массой и товарным предложением, передаёт BAQ.KZ
Об этом подробно в подкасте Taldau Talks объяснил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов.
"Высокие ставки по кредитам сдерживают экономическую активность. Да, это нужно прямо говорить. То есть кредитов должно выдаваться меньше. Почему? Потому что здесь экономика может быть перегрета. Если вовремя не приостановить, она может убежать дальше. Невозможно создавать товары с такой же скоростью, как создаются деньги. Деньги создаются очень быстро, причем различным способом, а товары – это целый огромный инвестиционный цикл: получить землю, разрешения, построить. Это долгий процесс", — отметил он.
Тимур Сулейменов также подчеркнул последствия несбалансированной денежной массы.
"Когда деньги есть, а своих товаров нет, это все протекает в импорт. Импорт, в свою очередь, влечет спрос на валюту. Спрос на валюту влечет рост курса. И вот этот круг замыкается. Поэтому искусство правительства и любого центрального банка - обеспечить баланс, когда товарное предложение поспевает за созданием денежной массы", — добавил спикер.
Самое читаемое
- 1400 автомобилей сопровождали акмолинские полицейские в неблагоприятных погодных условиях
- Полиция Актау опровергла слухи о готовящихся терактах в школах города
- МВД раскрыло убийство 2016 года в Астане с помощью ДНК-технологий
- Казахстан – Россия: мнение эксперта о предстоящем визите Президента Токаева в Российскую Федерацию
- Казахстанские пловцы выиграли золото и серебро на Играх исламской солидарности