  • 10 Ноября, 19:34

Глава Нацбанка объяснил, как рост кредитов влияет на курс валюты

Сегодня, 18:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
istockphoto.com Сегодня, 18:57
Сегодня, 18:57
95
Фото: istockphoto.com

Как высокие кредитные ставки влияют на экономику и почему важно сохранять баланс между денежной массой и товарным предложением, передаёт BAQ.KZ

Об этом подробно в подкасте Taldau Talks объяснил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов.

"Высокие ставки по кредитам сдерживают экономическую активность. Да, это нужно прямо говорить. То есть кредитов должно выдаваться меньше. Почему? Потому что здесь экономика может быть перегрета. Если вовремя не приостановить, она может убежать дальше. Невозможно создавать товары с такой же скоростью, как создаются деньги. Деньги создаются очень быстро, причем различным способом, а товары – это целый огромный инвестиционный цикл: получить землю, разрешения, построить. Это долгий процесс", — отметил он.

Тимур Сулейменов также подчеркнул последствия несбалансированной денежной массы.

"Когда деньги есть, а своих товаров нет, это все протекает в импорт. Импорт, в свою очередь, влечет спрос на валюту. Спрос на валюту влечет рост курса. И вот этот круг замыкается. Поэтому искусство правительства и любого центрального банка - обеспечить баланс, когда товарное предложение поспевает за созданием денежной массы", — добавил спикер.

Самое читаемое

Наверх