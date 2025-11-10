Как высокие кредитные ставки влияют на экономику и почему важно сохранять баланс между денежной массой и товарным предложением, передаёт BAQ.KZ

Об этом подробно в подкасте Taldau Talks объяснил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов.

"Высокие ставки по кредитам сдерживают экономическую активность. Да, это нужно прямо говорить. То есть кредитов должно выдаваться меньше. Почему? Потому что здесь экономика может быть перегрета. Если вовремя не приостановить, она может убежать дальше. Невозможно создавать товары с такой же скоростью, как создаются деньги. Деньги создаются очень быстро, причем различным способом, а товары – это целый огромный инвестиционный цикл: получить землю, разрешения, построить. Это долгий процесс", — отметил он.

Тимур Сулейменов также подчеркнул последствия несбалансированной денежной массы.