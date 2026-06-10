Казахстанцам объяснили, почему пенсионные деньги нельзя тратить на жильё

Повышение порога достаточности пенсионных накоплений не связано с нехваткой средств в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Об этом в кулуарах Мажилиса заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Нацбанка подчеркнул, что пенсионные накопления изначально предназначены для обеспечения граждан после выхода на пенсию, а не для решения текущих жилищных вопросов.

"Это не накопление на жилье, это персональный счет, который накапливается до достижения пенсионного возраста", – отметил Сулейменов.

По его словам, действующий подход закреплен в Социальном кодексе и соответствует международной практике пенсионного обеспечения.

"Государство исходит из того, что гражданин должен копить до тех пор, пока не выйдет на пенсию. Потому что, если мы будем тратить все заработанные средства сейчас, то можем остаться без средств к существованию на пенсии", - пояснил глава Нацбанка.

В ходе беседы журналисты также обратили внимание на распространенное мнение о том, что повышение порога достаточности связано с финансовыми проблемами ЕНПФ.

Сулейменов категорически отверг такую версию.

"Ни в коем случае. В ЕНПФ сегодня находится 26,5 трлн тенге. Денег достаточно много, никаких дыр там нет", - заявил он.

По словам председателя Нацбанка, пенсионная система должна выполнять свою основную функцию - обеспечивать доход граждан после завершения трудовой деятельности.

Он подчеркнул, что накопления на жилье должны формироваться через специальные жилищные инструменты.

"Если человек хочет копить на жилье, есть Отбасы банк. С этого года к системе жилищных сбережений допущены и банки второго уровня. Каждый счет должен выполнять свою задачу. Пенсионный счет предназначен для пенсионного обеспечения", – отметил Сулейменов.

Глава Национального банка также призвал не рассматривать порог достаточности как инструмент оценки возможностей для покупки жилья, поскольку его основная цель заключается в сохранении достаточного объема пенсионных накоплений для будущих выплат.