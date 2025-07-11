Глава Нацбанка сравнил инфляцию с похудением
Тимур Сулейменов провел брифинг.
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Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге разъяснил позицию регулятора по сохранению базовой ставки на уровне 16,5%, передает BAQ.KZ.
"Цель по инфляции - пять процентов и меняться она не должна. Ясно, что скорость достижения может быть разной. В этом отношении большое количество проинфляционных факторов, о которых я сказал в своем выступлении, налицо.
То есть это и тарифная реформа, ценовая реформа, большое количество денег в экономике, определенное внешнее ценовое давление и так далее. Понятно, что все это замедляет достижение цели по инфляции, но замена ее, на наш взгляд, абсолютно невозможна и контрпродуктивна. Чем больше вы меняете цель, тем меньше в нее верят", - пояснил глава Нацбанка.
Он привел пример, почему регулятор сохранил решение.
"Допустим, я хочу похудеть на какое-то количество килограммов, я не должен менять цель. Вот я хочу похудеть на 10, а потом я передумал, хочу на 5, а потом -мне и 3 хватит. Нет, такого не должно быть. Я могу похудеть за полгода, за восемь месяцев или за девять. Все равно эта планка должна быть, потому что мы хотим видеть инфляцию на том уровне, который соответствует нашему экономическому росту, обеспечению социального благополучия граждан и хорошей инвестиционной среде. И этот уровень определен - это 5%. Соответственно, у нас нет намерения менять цель по инфляции. Мы будем точно ее придерживаться и максимально ускорять достижение этой цели", - сказал Тимур Сулейменов.
Ранее в Нацбанке поддержали решение о замедлении роста коммунальных тарифов. Там также прокомментировали решение по базовой ставке.
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