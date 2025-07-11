Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге разъяснил позицию регулятора по сохранению базовой ставки на уровне 16,5%, передает BAQ.KZ.

"Цель по инфляции - пять процентов и меняться она не должна. Ясно, что скорость достижения может быть разной. В этом отношении большое количество проинфляционных факторов, о которых я сказал в своем выступлении, налицо.

То есть это и тарифная реформа, ценовая реформа, большое количество денег в экономике, определенное внешнее ценовое давление и так далее. Понятно, что все это замедляет достижение цели по инфляции, но замена ее, на наш взгляд, абсолютно невозможна и контрпродуктивна. Чем больше вы меняете цель, тем меньше в нее верят", - пояснил глава Нацбанка.