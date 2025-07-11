Решение правительства о растягивании роста тарифов на коммунальные услуги является правильным, заявил Председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.

Он напомнил, что изначально при планировании тарифной реформы не было полной ясности относительно налоговой реформы и ситуации в мировой торговле, в том числе пересмотра торговых режимов

"Тогда закладывались более амбициозные темпы тарифной реформы. Сейчас их необходимо пересмотреть, и мы рады, что правительство это сделало, и тарифы не будут расти такими темпами", - сказал Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

Он отметил, что тарифы – это показатель, который влияет на инфляцию напрямую и через эффект второго круга. Глядя на рост счетов за тепло или электроэнергию, бизнес закладывает это в свою себестоимость и повышает цены на товары и услуги. Поэтому важно, чтобы рост тарифов был растянут во времени и находился под контролем, считает Сулеймнов.

"Темпы роста регулируемых услуг должны оставаться ниже темпов роста инфляции", - подчеркнул он.

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