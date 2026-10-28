Глава NVIDIA предложил внедрить искусственный интеллект в сельское хозяйство Казахстана – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг предложил внедрять технологии искусственного интеллекта в сельское хозяйство страны. Об этом Глава государства заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, соответствующее предложение прозвучало во время визита руководителя NVIDIA в Астану на прошлой неделе.

«На прошлой неделе глава компании NVIDIA, крупный предприниматель новой волны Дженсен Хуанг, находившийся с рабочим визитом в Астане, высказал мнение, что пришло время внедрять методы искусственного интеллекта в сельское хозяйство Казахстана. На мой взгляд, это весьма своевременное предложение. Мы должны реализовать его ускоренными темпами. Если наша страна успешно преодолеет этот рубеж, нет сомнений, что в случае возникновения дефицита продовольствия мирового масштаба, то есть глобального голода, Казахстан вполне может стать основным центром обеспечения Евразии продовольствием», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также обратил внимание на потенциал орошаемого земледелия.