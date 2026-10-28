Глава NVIDIA предложил внедрить искусственный интеллект в сельское хозяйство Казахстана – Токаев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг предложил внедрять технологии искусственного интеллекта в сельское хозяйство страны. Об этом Глава государства заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Президента, соответствующее предложение прозвучало во время визита руководителя NVIDIA в Астану на прошлой неделе.
«На прошлой неделе глава компании NVIDIA, крупный предприниматель новой волны Дженсен Хуанг, находившийся с рабочим визитом в Астане, высказал мнение, что пришло время внедрять методы искусственного интеллекта в сельское хозяйство Казахстана. На мой взгляд, это весьма своевременное предложение. Мы должны реализовать его ускоренными темпами. Если наша страна успешно преодолеет этот рубеж, нет сомнений, что в случае возникновения дефицита продовольствия мирового масштаба, то есть глобального голода, Казахстан вполне может стать основным центром обеспечения Евразии продовольствием», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также обратил внимание на потенциал орошаемого земледелия.
«В нашей стране есть обширные земельные массивы, расположенные вблизи крупных водных источников. Использование этих земель для орошаемого земледелия позволит увеличить урожайность традиционных культур в 2–2,5 раза. При освоении новых земель крайне важно применять передовые методы водосбережения и агрохимические технологии. Однако эффективность этой работы в нашей стране пока остаётся низкой», – отметил Глава государства.
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