Глава Пентагона наградил солдата, который сделал ему замечание у памятника

Министр обороны США Пит Хегсет наградил военнослужащего Томаса Иглесиаса, который сделал замечание ему и его сопровождающим за нарушение тишины у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Солдат получил медаль «За заслуги в совместной службе».

Инцидент произошёл 11 ноября во время мероприятий по случаю Дня ветеранов. После церемонии Хегсет, его супруга и сотрудники Пентагона фотографировались у мемориала. Когда группа начала расходиться, один из её участников громко рассмеялся. Дежуривший у мемориала Иглесиас потребовал соблюдать тишину и уважение к памятному месту.

На следующий день Хегсет пригласил в Пентагон военнослужащих 3-го пехотного полка армии США, известного как «Старая гвардия», и лично вручил Иглесиасу награду. В публикации в социальной сети X министр написал:

«Мы любим солдат. Мы ценим стандарты. Молодец, специалист».

В Пентагоне отметили, что военнослужащий правильно поступил, напомнив присутствующим о необходимости соблюдать правила поведения у мемориала. Могила Неизвестного солдата считается одним из главных военных мемориалов США. Там покоятся останки неопознанных американских военнослужащих, погибших в Первой и Второй мировых войнах, а также в Корейской войне.