Глава Пентагона наградил солдата, который сделал ему замечание у памятника
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр обороны США Пит Хегсет наградил военнослужащего Томаса Иглесиаса, который сделал замечание ему и его сопровождающим за нарушение тишины у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Солдат получил медаль «За заслуги в совместной службе».
Инцидент произошёл 11 ноября во время мероприятий по случаю Дня ветеранов. После церемонии Хегсет, его супруга и сотрудники Пентагона фотографировались у мемориала. Когда группа начала расходиться, один из её участников громко рассмеялся. Дежуривший у мемориала Иглесиас потребовал соблюдать тишину и уважение к памятному месту.
На следующий день Хегсет пригласил в Пентагон военнослужащих 3-го пехотного полка армии США, известного как «Старая гвардия», и лично вручил Иглесиасу награду. В публикации в социальной сети X министр написал:
«Мы любим солдат. Мы ценим стандарты. Молодец, специалист».
В Пентагоне отметили, что военнослужащий правильно поступил, напомнив присутствующим о необходимости соблюдать правила поведения у мемориала. Могила Неизвестного солдата считается одним из главных военных мемориалов США. Там покоятся останки неопознанных американских военнослужащих, погибших в Первой и Второй мировых войнах, а также в Корейской войне.
Самое читаемое
- В Алматы благоустроили два микрорайона Ауэзовского района: высадили более 1,5 тысячи деревьев
- 14 человек погибли в массовом ДТП с участием 23 машин в ОАЭ
- Пока пассажиры обсуждают Stadler, в Астане готовят новый этап их производства
- Арендаторы стали требовательнее, собственники — сговорчивее: что происходит с рынком аренды жилья в Казахстане
- Водителя наказали за езду с открытым капотом в Жезказгане