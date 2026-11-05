Глава QAZCONTENT предложил объединить усилия СМИ в борьбе с подделками

Как искусственный интеллект меняет работу журналистов, какие возможности открывает для национального контента и почему ответственность за публикации остается за редакцией – об этом рассказал председатель правления АО «QAZCONTENT» Адиль Сейфуллин на 7-м Всемирном медиа-саммите в Пекине. Он представил опыт компании и предложил развивать сотрудничество СМИ в проверке фактов и противодействии информационным подделкам, передает корреспондент BAQ.KZ.

QAZCONTENT развивает новостные, молодежные, исторические, литературные и мультимедийные проекты на казахском, русском и английском языках. По словам Адиля Сейфуллина, разнообразие этих ресурсов определяет и подход к внедрению технологий: инструменты должны помогать решать конкретные задачи каждого проекта.

По словам главы компании, у каждого ресурса своя аудитория и свои задачи. Одни читатели приходят за оперативными новостями, другие интересуются историей страны или литературой. Поэтому единый подход к работе с искусственным интеллектом для всех ресурсов не подойдет.

От тестирования сервисов до персональных помощников

Искусственный интеллект уже используется в повседневной работе редакций QAZCONTENT. Он помогает быстрее разбирать документы, переводить материалы и создавать новые форматы. При этом внедрению сервисов предшествует их практическая оценка.

«В компании действует совет по искусственному интеллекту. Еженедельно мы обсуждаем новые инструменты, международный опыт, безопасность данных и риски для редакции. Практической площадкой стала лаборатория AI Lab. Здесь журналисты, редакторы и мультимедийные команды тестируют сервисы, прежде чем включать их в повседневную жизнь», – рассказал Адиль Сейфуллин.

Работа начинается с конкретной задачи: специалисты оценивают полученный результат и определяют, на каком этапе необходима проверка. Сотрудники применяют ИИ при расшифровке интервью, анализе документов, переводе, подготовке графики и анимации. Многие уже создали персональных помощников под собственные рабочие задачи.

Такой опыт, по словам Сейфуллина, позволяет обсуждать не только возможности технологий, но и трудности, с которыми редакции сталкиваются на практике.

Редакционные архивы как основа новых сервисов

Отдельное направление – использование накопленных редакционных материалов. В этом контексте Сейфуллин обратил внимание на опыт китайского агентства «Синьхуа».

По его словам, в июне 2026 года агентство представило ИИ-помощника, работающего на основе собственных данных и больших языковых моделей. Среди заявленных функций – поиск первоисточников и ответы на вопросы о новостях.

Для QAZCONTENT этот опыт интересен с точки зрения работы с редакционными архивами. Материалы, собранные за годы, могут стать основой новых сервисов, с помощью которых читателям будет проще находить сведения об истории, культуре и современной жизни Казахстана.

За два года специалисты QAZCONTENT обучили около тысячи человек. Среди них – журналисты, сотрудники пресс-служб министерств, государственных органов и национальных компаний. Программа охватывает работу с документами, видео и изображениями, а также защиту персональных и служебных данных.

Цифровые ведущие и анимация

На ресурсах компании уже используются разные форматы контента, созданного с участием ИИ. На BAQ.KZ цифровой аватар ведет новостные дайджесты в социальных сетях.

На EL.KZ работает англоязычный цифровой ведущий. Для канала «El kids» создан анимационный сериал, при подготовке которого искусственный интеллект помогал работать над персонажами, фонами и сценами.

Исторические и литературные порталы используют короткую анимацию, архивные изображения и визуальные интерпретации, чтобы знакомить аудиторию с историей и произведениями авторов. Однако такие форматы требуют особой аккуратности: зрителю необходимо понимать, где документальный материал, а где художественная реконструкция.

Цена ошибки и ответственность редакции

Расширение технологических возможностей требует понятных правил. Сейфуллин подчеркнул, что скорость подготовки контента не должна снижать требования к его достоверности.

«Наш опыт показывает, что новые инструменты расширяют возможности редакции. При этом каждый новый формат требует понятных правил. Нейросеть способна перепутать имя, должность или дату, составить вымышленную цитату и сослаться на несуществующие источники. Экономия времени теряет смысл, если затем редакции приходится исправлять опубликованную ошибку», – отметил он.

Еще один риск связан с намеренными подделками. Ложному сообщению можно придать знакомый голос, лицо реального человека и оформление известного издания. Достоверные детали внутри такой публикации делают обман убедительнее.

"При этом перед читателем за материал отвечает редакция. В международной повестке последствия ошибки могут выйти за пределы одной страны: неверный перевод или поддельное заявление способны вызвать общественное напряжение еще до появления опровержения", - подчеркнул Адиль Сейфуллин.

Что могут делать редакции совместно

Глава QAZCONTENT напомнил, что в июле на форуме в Бишкеке предложил совместную проверку фактов и обмен проверенными данными. В Пекине он обозначил конкретные шаги, которые могли бы помочь редакциям быстрее проверять информацию и предупреждать распространение подделок.

«Прямые контакты ответственных редакторов помогут быстрее получать оригиналы документов и уточнять заявления. Обмен сведениями о подделках позволит предупреждать коллег до дальнейших перепечаток. Совместные занятия дадут возможность разбирать реальные ошибки и способы их проверки. Стоит обсудить и подходы к обозначению искусственно созданных изображений, голосов и видеозаписей. Аудитория вправе понимать происхождение материала», – подчеркнул Сейфуллин.

Предложенные меры охватывают оперативное взаимодействие СМИ, обучение на реальных примерах и обозначение контента, созданного с помощью ИИ. По словам главы QAZCONTENT, дальнейшее развитие технологий должно помогать журналистам лучше выполнять свою работу и давать аудитории больше оснований доверять опубликованной информации.