Участники медиафорума высоко оценили его проведение и организацию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Так, Пресс-атташе Министерства информации Королевства Камбоджа Софивуттей Борин заявила о высоких ожиданиях от III Шушинского глобального медиафорума и отметила значимость его повестки и высокий уровень организации.

"Я очень впечатлена событиями, проходящими в рамках форума, и с нетерпением жду обсуждений, запланированных на сегодня и завтра. Особенно интересно наблюдать за тем, как специалисты медиаотрасли делятся своими взглядами, идеями и опытом в сфере информационного обмена. Также хочу отметить отличную организацию форума. Все сделано на высоком уровне, и это создает комфортную атмосферу для всех участников", - подчеркнула она.

Кроме того, литовский журналист Ричардас Лапайтис положительно отозвался об открытости Президента Азербайджана Ильхама Алиева к честному диалогу с международным сообществом.

Он отметил, что Азербайджан сегодня демонстрирует себя как сильная, стойкая и надежная страна, способная преодолевать сложнейшие вызовы и уверенно двигаться по пути устойчивого развития.

По его словам, эти качества особенно ярко проявились во время состоявшейся накануне встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками форума. Как отметил Лапайтис, глава государства продемонстрировал твердую политическую волю, стратегическое мышление и открытость к прямому и честному диалогу с международным сообществом.

"Особенно символично, что встреча проходила в городе Ханкенди, который в прошлом пережил немало трагических событий. Это само по себе уже послание миру. Я был глубоко впечатлен выступлением президента. Такое редко где увидишь. Говорю это с полной ответственностью: вопросы, которые звучали в зале, были весьма откровенными. А в зале находились представители 52 стран — у каждой из них свои интересы, свое видение", - сказал он.

Напомним, ранее Президент Азербайджана заявил о потребности в открытых дискуссиях на встрече с участниками форума.