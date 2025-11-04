Генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири предупредил, что перевозчик может вывести часть самолетов из Великобритании, если правительство повысит налог на авиаперелеты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

По словам главы авиакомпании, решение о налоговых изменениях может быть принято 26 ноября при представлении осеннего бюджета. В частности, министр финансов Рейчел Ривз намерена с апреля следующего года увеличить сбор для частных самолетов на 50%, а также поднять налоги для коммерческих рейсов.

О’Лири назвал инициативу "нелепой", отметив, что повышение сделает перелеты недоступными для многих пассажиров.

"Для семьи из четырех человек это становится неподъемным. Сбор составит почти треть от средней стоимости билета в 45 фунтов стерлингов", - заявил он.

Руководитель Ryanair предложил отменить налог APD для рейсов за пределами Лондона, что, по его оценке, позволит увеличить пассажиропоток в регионах на 50%.

В качестве возможных направлений для перебазирования флота он назвал Швецию, Венгрию и Италию, где власти, напротив, сокращают экологические сборы.

Как отмечает телеканал, налог на авиапассажиров ежегодно приносит британскому бюджету около £4,7 млрд ($6,2 млрд), и его повышение станет одной из ключевых мер по пополнению доходов государства.