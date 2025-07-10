Генеральный директор соцсети X (бывший Twitter) Линда Яккарино уходит в отставку спустя два года после назначения, передает BAQ.KZ. Об этом она сообщила в своем посте.

Когда я впервые поговорила с Илоном Маском о его видении соцсети X, сразу поняла — это уникальная возможность воплотить в жизнь выдающуюся миссию компании. Я искренне благодарна ему за доверие, которое позволило мне защищать свободу слова, преобразовать компанию и превратить X в универсальное приложение для всего, — написала она.

Илон Маск ответил кратко: "Спасибо за ваш вклад".

Яккарино возглавила X в июне 2023 года. Её приход в компанию тогда был воспринят как попытка стабилизировать бизнес после скандального поглощения Twitter Илоном Маском. Однако, по данным BBC, с самого начала её полномочия были весьма ограничены: ключевые стратегические решения оставались за владельцем платформы.

Фактически она больше выполняла роль директора по рекламе, нежели полноценного CEO. На самом деле, управление компанией всё это время оставалось в руках Маска. Единственное, что удивляет в её отставке — это то, что она не произошла раньше, — прокомментировал ситуацию вице-президент консалтинговой компании Forrester Майк Проулкс.

О преемнике Яккарино в компании пока не сообщается.