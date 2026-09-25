Глава Sunwah Group заявил об уверенности китайского бизнеса в перспективах Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя корпорации Sunwah Group Цай Гуаньшэня. На встрече обсудили развитие инвестиционного сотрудничества Казахстана с Китаем и Гонконгом, а также перспективы реализации новых совместных проектов, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил вклад Цай Гуаньшэня в организацию Алматинского инвестиционного форума «Казахстан – Китай». В мероприятии приняли участие более 500 представителей деловых кругов, в том числе около 300 китайских предпринимателей.

По словам Президента, форум важно превратить в постоянно действующую площадку для прямого взаимодействия государственных органов, финансовых институтов и бизнеса двух стран. При этом основной задачей должна стать практическая реализация достигнутых договоренностей, привлечение инвестиций и создание новых совместных производств.

Токаев предложил рассмотреть Гонконгскую китайскую генеральную торговую палату в качестве одного из ключевых институциональных партнеров форума. Он подчеркнул, что Казахстан рассматривает сотрудничество с Гонконгом как важную часть многоплановых отношений с Китаем.

Цай Гуаньшэнь поддержал предложение Президента ежегодно проводить казахско-китайский инвестиционный форум в Алматы и выразил готовность содействовать его организации.

Председатель Sunwah Group также заявил об уверенности китайского бизнеса в инвестиционных перспективах Казахстана и заинтересованности в освоении новых направлений сотрудничества.

Среди перспективных сфер стороны обозначили искусственный интеллект, цифровые технологии, финансовую инфраструктуру и промышленную кооперацию. Отдельным направлением может стать участие китайского бизнеса в развитии Alatau City.