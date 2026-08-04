Глава ЦИК Казахстана встретился с наблюдателями МПА СНГ перед выборами

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров провел встречу с руководством делегации наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ. Стороны обсудили подготовку к предстоящим выборам депутатов Курултая, а также планы работы международной миссии наблюдателей.

Нурлан Абдиров отметил, что наблюдатели МПА СНГ на протяжении многих лет принимают участие в международном наблюдении за избирательными кампаниями в Казахстане, а сотрудничество между сторонами носит долгосрочный и конструктивный характер.

Глава ЦИК напомнил, что в марте этого года миссия МПА СНГ также осуществляла международное наблюдение за референдумом по принятию новой Конституции Казахстана. По его словам, работа наблюдателей тогда отличалась высоким профессионализмом и объективностью.

В ходе встречи председатель Центральной избирательной комиссии рассказал членам делегации о политических реформах, реализуемых в Казахстане по инициативе Главы государства. Также он проинформировал наблюдателей о нововведениях в избирательном законодательстве, этапах текущей избирательной кампании, ключевых показателях избирательной инфраструктуры и работе по информированию граждан.

Особое внимание стороны уделили вопросам обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью и созданию необходимых условий для их участия в голосовании.

В ЦИК подчеркнули, что в период предстоящей избирательной кампании для международных наблюдателей будут созданы все необходимые условия для полноценной работы.

По завершении встречи представители миссии международных наблюдателей ответили на вопросы журналистов во время традиционного брифинга для СМИ.