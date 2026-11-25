Казахстан входит в число сильнейших велосипедных стран Азии, а команда Astana XDS много лет держится среди известных коллективов мирового пелотона. Так оценил казахстанский велоспорт президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен на встрече с Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

«Казахстан является одной из сильнейших стран Азии в велоспорте. У страны много сильных гонщиков, высокие результаты на международной арене, в том числе на Азиатских играх. Команда Astana XDS на протяжении многих лет входит в число известных коллективов мирового пелотона. Мы также высоко ценим вклад Казахстана в развитие велоспорта и последовательную поддержку этого направления. Международный союз велосипедистов готов и впредь содействовать его развитию в Казахстане», – сказал Давид Лаппартьен.

Сегодня велоспортом в Казахстане системно занимаются более 9 тыс. человек, среди них много детей и молодежи. Спортсмены тренируются на велотреке мирового класса «Сарыарка» в Астане и в специализированных школах в регионах.

В стране развивают четыре дисциплины. Шоссейный велоспорт есть в 9 регионах, трек и маунтинбайк в 5, BMX в 4.

Бектенов назвал имена, которыми гордится казахстанский велоспорт.

«Мы высоко ценим наше партнерство с Международным союзом велосипедистов. Велоспорт пользуется большой популярностью в Казахстане. Мы гордимся нашими известными спортсменами и чемпионами, такими как Александр Винокуров, Алексей Луценко, а также молодыми талантливыми велосипедистами, среди которых Анель Ташбай. Казахстан намерен и далее развивать велосипедный спорт и укреплять сотрудничество с UCI. Готовы и впредь вносить свой вклад не только в развитие велоспорта в нашей стране, но и в его популяризацию на международном уровне», – отметил Олжас Бектенов.

Стороны обсудили систему подготовки спортсменов и возможности для профессионального роста казахстанских велосипедистов.

Премьер напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание массовому спорту и спортивной инфраструктуре. В Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Президент выдвинул инициативу «Народная стройка». В ее рамках в регионах построят около 50 объектов образования, спорта и культуры.

По итогам встречи Казахстан и UCI договорились укреплять сотрудничество и вместе продвигать велоспорт.