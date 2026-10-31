Глава ВОЗ поблагодарил Токаева за вклад в развитие системы здравоохранения
Тедрос Аданом Гебреисус отметил решение повысить зарплаты 77 тысячам медицинских работников и развитие первичной медико-санитарной помощи.
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус высоко оценил внимание Казахстана к вопросам здравоохранения и благополучия населения. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
Глава ВОЗ отметил приверженность Президента Касым-Жомарта Токаева повышению заработной платы 77 тысячам медицинских работников. По его словам, инвестиции в первичную медико-санитарную помощь, расширение возможностей врачей общей практики и поддержка медицинских кадров способствуют повышению качества и доступности медицинских услуг.
Тедрос Аданом Гебреисус также напомнил о роли Казахстана в формировании глобальной концепции «Здоровье для всех». Почти 50 лет назад эта идея получила отражение в Алма-Атинской декларации.
Глава ВОЗ подчеркнул, что в преддверии 50-летия документа, которое будет отмечаться в 2028 году, Казахстан продолжает демонстрировать пример практической реализации заложенных в нем принципов.
«Политическая приверженность вопросам здравоохранения имеет большое значение. Спасибо Казахстану за то, что показывает пример!» — написал он.
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