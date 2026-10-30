Глава государства раскритиковал нехватку энергетиков: на ТЭЦ Казахстана проверяют нагрузку

На казахстанских электростанциях начали измерять рабочее время сотрудников, чтобы выяснить, хватает ли людей для обслуживания оборудования и проведения ремонтов. Специалисты изучают каждую производственную операцию, от работы за пультом управления до обслуживания оборудования непосредственно на станции.

В своем Послании Касым-Жомарт Токаев подверг критике состояние энергетической отрасли, указав на нехватку специалистов и задержки при строительстве новых мощностей.

«Профессиональных энергетиков у нас раз-два и обчелся, а форумы, дискуссии по энергетической проблематике проводятся с завидной частотой и масштабностью», – заявил Глава государства.

Теперь в Казахстане пересматривают нормативы численности персонала энергетических предприятий. Исследование проводят специалисты Республиканского научно-исследовательского института по охране труда совместно с профильными ведомствами и Казахстанской электроэнергетической ассоциацией.

Что проверяют на электростанциях

С 20 октября специалисты работают на ТЭЦ-2 в Астане. Они фиксируют продолжительность операций, изучают обязанности сотрудников, проводят хронометраж рабочего времени и беседуют с работниками.

Задача заключается в том, чтобы определить, сколько человек необходимо для обслуживания оборудования, выполнения ремонтов и стабильной работы станции.

При расчетах будут учитывать тип оборудования, вид топлива, степень автоматизации и особенности предприятия. Для электросетевых компаний предусмотрен учет протяженности и плотности сетей.

Какие предприятия попали под проверку

Исследование охватывает энергетические объекты Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, а также Экибастуза.

В числе пилотных площадок ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Астаны, районные котельные, Карагандинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, Степногорская ТЭЦ и Экибастузская ГРЭС-1.

В работе участвуют сетевые компании «Астана-РЭК», «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и «Караганды Жарык».

Председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгат Темирханов отметил, что потребность в квалифицированных энергетиках будет расти по мере строительства новых электростанций и модернизации действующих объектов.

Что это изменит для работников и потребителей

По итогам исследования планируют разработать обновленные нормативы численности персонала.

Для предприятий они станут ориентиром при определении необходимого количества сотрудников. Это должно помочь планировать штат с учетом фактической нагрузки, объема ремонтных работ и особенностей оборудования.

Для потребителей цель изменений заключается в более надежной работе электростанций и сетей. При этом само исследование пока не означает автоматического увеличения штата или найма новых работников.

Полевые наблюдения продлятся до начала декабря 2026 года. Завершить обновление нормативов планируется в феврале 2027 года.