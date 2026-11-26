Глава WADA назвал Казахстан крупным центром международных соревнований
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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на брифинге в Астане отметил роль Казахстана в проведении крупных международных соревнований, передает BAQ.KZ.
«Сюда приехали многие президенты международных спортивных федераций. Они остались довольны встречами и гостеприимством. Насколько я понимаю, в следующем году Казахстан примет около семи чемпионатов мира, так что у вас, спортивных журналистов, будет много работы.
Думаю, это говорит о растущей роли Казахстана в Центральной Азии. Ваша страна становится крупным центром проведения соревнований по самым разным видам спорта. О том, как вы организуете соревнования, уже ходят легенды. Многие спортивные федерации хотят проводить в Казахстане чемпионаты мира и континентальные соревнования. Думаю, это отличная новость для вашей страны», - сказал Витольд Банька.
Он также сообщил об итогах заседания Совета учредителей WADA.
«Что касается нового президента и вице-президента WADA, их выборы состоятся в 2028 году. Мы также приняли важные решения по техническим вопросам антидопинговой деятельности и утвердили ряд технических писем и документов.
Мы обсудили роль департамента по сбору информации и расследованиям и то, как можно усилить его работу. Отдельно поговорили об образовании. Прозвучало много предложений о том, как повысить роль образовательных программ в борьбе с допингом и улучшить их финансирование», - добавил Витольд Банька.
По его словам, повестка заседаний Исполнительного комитета и Совета учредителей в Астане была обширной. Он отметил, что особенность WADA в том, что половина членов Совета представляет спортивное сообщество. Это преимущественно президенты международных спортивных федераций. Другая половина представляет правительства, в том числе на уровне министров спорта.
«В нашей работе также участвуют спортсмены, представители антидопинговых организаций и независимые члены. Так мы объединяем спортивное сообщество и правительства», - уточнил Витольд Банька.
На вопрос СМИ о том, какие изменения будут для спортсменов в 2027 году, он отметил, что 2026 год выдался напряженным, поскольку 1 января 2027 года вступит в силу новая редакция Всемирного антидопингового кодекса.
По словам Витольда Банка, правительствам и национальным антидопинговым организациям предстоит привести законодательство и правила своих стран в соответствие с Кодексом.
«У нас есть программа мониторинга, которая позволяет отслеживать, успевают ли все стороны подготовиться к этой дате. Тем, кто отстает от графика, мы помогаем ускорить работу в рамках отдельной программы.
Насколько мне известно, в Казахстане эта работа уже идет. Правительство и национальные антидопинговые организации тесно сотрудничают с WADA, чтобы Казахстан вовремя принял все необходимые правила в соответствии с Кодексом. Спасибо вам за эту работу», - резюмировал Витольд Банька.
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