Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на брифинге в Астане отметил роль Казахстана в проведении крупных международных соревнований, передает BAQ.KZ.

«Сюда приехали многие президенты международных спортивных федераций. Они остались довольны встречами и гостеприимством. Насколько я понимаю, в следующем году Казахстан примет около семи чемпионатов мира, так что у вас, спортивных журналистов, будет много работы. Думаю, это говорит о растущей роли Казахстана в Центральной Азии. Ваша страна становится крупным центром проведения соревнований по самым разным видам спорта. О том, как вы организуете соревнования, уже ходят легенды. Многие спортивные федерации хотят проводить в Казахстане чемпионаты мира и континентальные соревнования. Думаю, это отличная новость для вашей страны», - сказал Витольд Банька.

Он также сообщил об итогах заседания Совета учредителей WADA.

«Что касается нового президента и вице-президента WADA, их выборы состоятся в 2028 году. Мы также приняли важные решения по техническим вопросам антидопинговой деятельности и утвердили ряд технических писем и документов. Мы обсудили роль департамента по сбору информации и расследованиям и то, как можно усилить его работу. Отдельно поговорили об образовании. Прозвучало много предложений о том, как повысить роль образовательных программ в борьбе с допингом и улучшить их финансирование», - добавил Витольд Банька.

По его словам, повестка заседаний Исполнительного комитета и Совета учредителей в Астане была обширной. Он отметил, что особенность WADA в том, что половина членов Совета представляет спортивное сообщество. Это преимущественно президенты международных спортивных федераций. Другая половина представляет правительства, в том числе на уровне министров спорта.

«В нашей работе также участвуют спортсмены, представители антидопинговых организаций и независимые члены. Так мы объединяем спортивное сообщество и правительства», - уточнил Витольд Банька.

На вопрос СМИ о том, какие изменения будут для спортсменов в 2027 году, он отметил, что 2026 год выдался напряженным, поскольку 1 января 2027 года вступит в силу новая редакция Всемирного антидопингового кодекса.

По словам Витольда Банка, правительствам и национальным антидопинговым организациям предстоит привести законодательство и правила своих стран в соответствие с Кодексом.