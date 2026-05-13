Глава ЮНФПА высоко оценила работу  службы родовспоможения  и детства в Астане 

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций и исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Диен Кейта в рамках первого официального визита в Казахстан посетила Городскую многопрофильную больницу №2 Астаны, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, она в сопровождении первого вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева ознакомилась с организацией оказания медицинской помощи беременным и новорожденным в одном из ведущих перинатальных центров страны.

Представителям ЮНФПА были продемонстрированы маршруты организации помощи беременным, акушерского процесса и современные подходы к оказанию комплексной медицинской помощи матерям и новорожденным.

Отмечено, что ежегодно в перинатальном центре столицы рождается около 14 тысяч новорожденных.

Делегация ознакомилась с оснащением родильных залов, а также посетила отделение совместного пребывания матери и ребенка.

В рамках визита был показан полный спектр неонатологической помощи, оказываемой в учреждении, включая реанимацию новорожденных, условия выхаживания недоношенных детей, реабилитацию и катамнестическое наблюдение.

Отдельно были продемонстрированы современные технологии в области фетальной медицины, в том числе внутриутробные операции при сложных патологиях развития плода, а также высокотехнологичные хирургические вмешательства у новорожденных.

Также делегации рассказали о системе пренатального скрининга, позволяющей своевременно выявлять врожденные пороки развития и направлять пациенток для родоразрешения в специализированный центр.

Гостям был представлен Центр охраны плода и «Клиника одного дня», обеспечивающие комплексное и оперативное обследование беременных женщин.

По итогам посещения Диен Кейта высоко оценила уровень организации медицинской помощи беременным и развитие перинатальной службы в Казахстане.

«Это действительно больница, которая предоставляет услуги для населения. Я очень впечатлена и буду упоминать вашу клинику, ставить её в пример в своих выступлениях по всему миру», — отметила глава ЮНФПА.

По её словам, особое значение имеет мультидисциплинарный подход и наличие полного спектра профильных специалистов.

«Для меня очень важно, что здесь есть все узкие специалисты, которые могут охватить весь спектр заболеваний и состояний у беременных женщин», — подчеркнула она.

Также в ходе визита были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и ЮНФПА в сфере подготовки медицинских кадров и развития общественного здравоохранения.