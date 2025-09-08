Главное, чтобы реформа получила поддержку народа — мажилисмен
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек поддержал реформу парламента.
Предложение Президента о создании однопалатного парламента депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек оценил как важный шаг для повышения эффективности работы законодательной власти, передает BAQ.KZ. По его мнению, объединение палат позволит упростить процесс принятия законов и усилить контроль за их исполнением, что особенно актуально в условиях цифрового мира, где от общества растёт потребность в прозрачности и оперативности действий парламента.
Депутат подчеркнул, что главная цель реформы - не только ускорение законодательного процесса, но и реальное воплощение законов в жизнь каждого гражданина.
"Важно не просто принимать законы, а следить, чтобы они реально работали и меняли жизнь людей. Закон должен отражать потребности общества, быть понятным и доступным для каждого, будь он житель города или села", — отметил Бакытжан Базарбек.
Он добавил, что объединение палат создаст возможности для экономии бюджетных средств и усилит политический плюрализм.
"Сейчас две палаты усложняют процесс. Объединение повысит скорость принятия решений, упростит контроль над законами и позволит экономить бюджет, при этом расширяя возможности для участия разных политических сил в парламентской работе", — пояснил депутат.
По словам мажилисмен Бакытжана Базарбека, новая структура парламента даст больше шансов для партий и одномандатников активно участвовать в жизни законодательного органа.
"Главное, чтобы реформа получила поддержку народа. Она должна создавать условия, при которых одномандатники и новые партии смогут реально влиять на законотворческий процесс и представлять интересы избирателей", — подчеркнул он.
Депутат также отметил, что работа мажоритарных депутатов требует высокой нагрузки: разработка законопроектов, участие в рабочих группах и обсуждения с различными группами общества - всё это является самой сложной частью работы, тогда как сенат в основном согласовывает готовые проекты.
