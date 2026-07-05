Главной республиканской мечети Казахстана присвоили новое название
Новое наименование «Нұрсұлтан мешіті» официально вводится в использование, сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана.
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Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сообщило о присвоении Главной республиканской мечети нового официального наименования.
Как отметили в ДУМК, новое название вводится в официальное использование.
В духовном управлении подчеркнули, что Главная республиканская мечеть является общей духовной обителью не только для жителей столицы, но и для всей мусульманской общины Казахстана.
По информации ДУМК, мечеть продолжит выполнять свою миссию по укреплению единства народа, продвижению мира и согласия, распространению ценностей добра и милосердия, а также поддержке инициатив, основанных на духовно-нравственных принципах.
В духовном управлении также заявили, что под новым наименованием мечеть продолжит вносить вклад в сохранение традиционных духовных ценностей, укрепление взаимного уважения и общественной солидарности.
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