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Главной республиканской мечети Казахстана присвоили новое название

Новое наименование «Нұрсұлтан мешіті» официально вводится в использование, сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

Сегодня 2026, 11:12
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ДУМК Сегодня 2026, 11:12
Сегодня 2026, 11:12
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Фото: ДУМК

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сообщило о присвоении Главной республиканской мечети нового официального наименования.

Как отметили в ДУМК, новое название вводится в официальное использование.

В духовном управлении подчеркнули, что Главная республиканская мечеть является общей духовной обителью не только для жителей столицы, но и для всей мусульманской общины Казахстана.

По информации ДУМК, мечеть продолжит выполнять свою миссию по укреплению единства народа, продвижению мира и согласия, распространению ценностей добра и милосердия, а также поддержке инициатив, основанных на духовно-нравственных принципах.

В духовном управлении также заявили, что под новым наименованием мечеть продолжит вносить вклад в сохранение традиционных духовных ценностей, укрепление взаимного уважения и общественной солидарности.

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