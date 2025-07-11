Главную магистраль в Астане перекроют на несколько дней
Сегодня, 17:53
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Сегодня, 17:53Сегодня, 17:53
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С 07:00 утра 12 июля до 07:00 14 июля в Астане полностью перекроют движение по Южной объездной дороге в районе транспортной развязки с проспектом Кабанбай батыра, передает BAQ.KZ со ссылкой на CTS.
Ограничение движения связано с демонтажом временной металлической опоры линии LRT, покраской моста в сторону депо и восстановлением дорожного покрытия. Работы планируют завершить к утру понедельника.
На время ограничений транспорт перенаправят по правосторонним съездам — в сторону Аэропорта и улицы Арнасай. Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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