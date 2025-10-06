С 22 по 24 октября 2025 года в Международном выставочном центре "EXPO" в Астане состоятся крупнейшие сельскохозяйственные выставки Центральной Азии — KazAgro/KazFarm-2025, организованные Международной выставочной компанией ExpoGroup, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Жамбылской области

Масштабное событие вновь подтвердит статус главной аграрной платформы региона, собрав свыше 250 компаний из 25 стран мира. Участники продемонстрируют передовые технологии в растениеводстве и животноводстве, представят инновационные разработки и обсудят ключевые вызовы отрасли. Эти выставки ежегодно становятся зеркалом аграрных трендов, формируют вектор развития на следующий сезон и задают тон всей индустрии.

Казахстан примет на своей площадке делегации из Германии, Австрии, Чехии, Ирана, России, Беларуси и других стран. Ожидается участие представителей зарубежного бизнеса, государственных органов и дипломатического корпуса. Особое внимание в этом году будет уделено национальным стендам, которые станут витриной технологического и аграрного потенциала стран-участниц. Одним из центральных событий деловой программы станет заседание Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК с участием фермеров и экспертов. В фокусе — поиск решений для актуальных проблем агропромышленного комплекса и обсуждение конкретных механизмов государственной поддержки.

"Мы стремимся выстроить эффективную площадку для B2G-коммуникации, чтобы сельхозпроизводители могли не только напрямую доносить свои запросы до власти, но и получать реальные механизмы поддержки и развития. Наша задача – чтобы аграрный бизнес рос и модернизировался, а государство было его активным партнёром", — подчеркнула директор ТОО МВК "ExpoGroup" Шолпан Кожабаева.

Новинкой KazAgro/KazFarm-2025 станет Белорусско-Казахстанский аграрный форум, организованный при поддержке Посольства Республики Беларусь. Мероприятие соберёт представителей профильных министерств, ассоциаций и деловых кругов обеих стран. Форум откроет новые горизонты для диалога, обмена опытом и углубления торгово-экономического и межправительственного сотрудничества.

В центре внимания — и вовлечение молодёжи в агросферу. Совместно с партией "Ауыл" будет проведён AgroHackathon, направленный на поддержку студенческих инициатив, развитие цифровых решений и подготовку нового поколения специалистов в АПК.

Программа выставок обещает быть насыщенной и разнообразной. Участников и гостей ждут отраслевые конференции, экспертные панельные сессии, встречи в B2B и B2G-форматах, а также тематические семинары. Среди них — "Современное образование в аграрном секторе" от KFM Projekt и APD Projekt, "Чешские инновации в сельском хозяйстве" от Министерства сельского хозяйства Чехии, мероприятия Samal Commodities и Национального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ). Германия организует собственный блок деловых встреч и дискуссий, сфокусированных на устойчивом развитии и современных решениях для агропромышленного сектора.

Экспозиции KazAgro и KazFarm традиционно разделены по направлениям. KazAgro представит всё для растениеводства: сельхозтехнику, агрохимию, семена, системы цифровизации, технологии хранения и переработки. KazFarm охватит животноводство: от генетических решений и ветеринарии до комплексного оборудования для ферм и откормочных площадок.

KazAgro/KazFarm-2025 — это не просто выставки, а полноценная рабочая платформа, где рождаются идеи, заключаются сделки, выстраиваются партнёрства и формируется стратегия устойчивого роста агропромышленного комплекса. Событие усиливает международное сотрудничество, повышает конкурентоспособность казахстанского фермера и делает акцент на его ключевой роли в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Гостей также ждут розыгрыши призов и развлекательные мероприятия, что сделает участие в выставках не только полезным, но и по-настоящему увлекательным. Вход свободный.