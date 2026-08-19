«Главные дебаты – 2026»: лидеры семи партий встретились в прямом эфире 24KZ

В Казахстане проходят финальные телевизионные дебаты перед выборами депутатов Курултая. В прямом эфире телеканала 24KZ встретились лидеры всех семи политических партий, участвующих в кампании, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24KZ.

В дебатах участвуют председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай, лидер «Ак жол» Дания Еспаева, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, глава партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, председатель ОСДП Асхат Рахимжанов, лидер Respublica Айдарбек Ходжаназаров и председатель Baytaq Азаматхан Амиртаев.

Основная тема дискуссии - «От роста экономики к благополучию граждан». Участники обсуждают экономику, социальную защиту и уровень благосостояния населения.

Казахстанцы направили около 52 тысяч вопросов

Дебаты разделены на четыре раунда. Политики представляют позиции своих партий, отвечают на вопросы и обращаются к оппонентам. В третьем раунде должны прозвучать вопросы от жителей страны. Через специальный Telegram-бот организаторы получили около 52 тысяч обращений.

Очередность выступлений определили жеребьевкой 18 августа. Первой выступает Respublica, далее - Baytaq, «Ак жол», «Әділет», «Ауыл», ОСДП и Народная партия Казахстана. В финале лидеры партий выступят с предвыборными обращениями.

Перед основной частью дебатов в эфир вышла специальная программа с включениями из штабов партий, комментариями экспертов и международными телемостами с Китаем, США и ОАЭ.

Прямую трансляцию можно смотреть здесь.