«Главные дебаты – 2026»: лидеры семи партий встретятся на площадке 24KZ

19 августа в 20:00 в прямом эфире телеканала «24KZ» (Агентство «Хабар») состоятся «Главные дебаты – 2026». Это финальные телевизионные дебаты перед первыми в истории страны выборами в Курултай.

Основная тема предстоящих телевизионных дискуссий — «От роста экономики к благополучию граждан». В прямом эфире кандидаты представят свои программы и ключевые решения для социально-экономического прогресса страны. Следить за ходом дискуссии в режиме реального времени можно будет на YouTube-канале, а также в официальных аккаунтах телеканала 24KZ в Telegram, Instagram и TikTok.

Важность дебатов подчёркивает состав участников — на дискуссионной площадке сойдутся исключительно лидеры всех семи политических партий страны.

Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай, председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, председатель Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Асхат Рахимжанов, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров и председатель партии Baytaq Азаматхан Амиртаев.

В дебатах избирательной кампании по выборам в Курултай лидеры семи политических партий представят свои предвыборные программы, обсудят позиции друг друга и вступят в дискуссию по наиболее актуальным вопросам. Формат четырех раундов предусматривает возможность для председателей задавать вопросы оппонентам, а также отвечать на обращения граждан, поступившие в контакт центр и в формате видеосообщений. В заключительной части участники обратятся к избирателям с итоговыми заявлениями.

Порядок выступлений участников дебатов будет определен в ходе открытой жеребьёвки. Она пройдет 18 августа в 10:00 в прямом эфире телеканала 24KZ, за день до проведения основных дискуссий. Результаты жеребьевки будут оперативно опубликованы в социальных сетях. Таким образом, процедура определения очередности состоится максимально прозрачно для всех кандидатов и зрителей.

Модераторами эфира выступят известные телеведущие Нурсултан Курман и Молдир Досбай. Прием и обработку обращений граждан, поступающих в колл-центр, обеспечит Сагыныш Абикей.

Захватывающие предвыборные дебаты лидеров семи политических партий — не пропустите это историческое событие!