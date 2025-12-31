2025 год стал одним из ключевых и насыщенных для экономической политики Казахстана. В течение года были приняты важные решения в сфере налогообложения, бюджетного регулирования и денежно-кредитной политики, которые уже с 2026 года окажут прямое влияние как на бизнес, так и на доходы и расходы граждан. О наиболее значимых изменениях — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Новый Налоговый кодекс

18 июля 2025 года был утверждён Новый Налоговый кодекс, который вступает в силу с 1 января 2026 года. Основная цель реформы — расширение налоговой базы, изменение ставок по ряду налогов, а также упрощение и цифровизация администрирования. Самым заметным изменением стало повышение базовой ставки НДС с 12% до 16%, одновременно порог обязательной постановки на учёт по НДС снижается до 10 000 МРП. В правительстве ожидают, что в результате число налогоплательщиков увеличится.

При этом вводятся дифференцированные ставки и льготы. Для лекарственных средств, медицинских изделий и лицензируемых медицинских услуг устанавливается пониженный НДС в размере 5% в 2026 году и 10% с 2027 года. Ряд социально значимых услуг, включая услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также книгоиздание в части печатных книг и археологические работы полностью освобождаются от НДС.

Отдельные изменения коснулись сферы жилищного строительства. Освобождение от НДС по реализации жилья сохраняется только для проектов, где строительство начато либо объект введён в эксплуатацию до 2026 года. Для новых проектов условия налогообложения становятся более жёсткими.

Для физических лиц вводится прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога. Ставка 10% сохраняется для доходов до 8 500 МРП в год, а на сумму превышения применяется ставка 15%. В корпоративном секторе базовая ставка КПН в целом остаётся на уровне 20%, однако вводится дифференциация: для банковского сектора предусмотрена повышенная ставка 25% с оговорками по отдельным видам деятельности.

Меняется и система специальных налоговых режимов для малого бизнеса. С 2026 года предусмотрено три специальных налоговых режима, что делает систему более компактной. Параллельно заявлено сокращение количества форм налоговой отчётности — с 39 до 28 за счёт автоматизации и объединения форм.

Жёсткая денежно-кредитная политика Нацбанка

В 2025 году Национальный банк Казахстана проводил жёсткую денежно-кредитную политику, направленную на сдерживание инфляции и стабилизацию инфляционных ожиданий. Ключевым решением года стало повышение базовой ставки до 18% годовых 10 октября 2025 года с коридором ±1 процентный пункт. Регулятор объяснил этот шаг сохранением высокого инфляционного давления и необходимостью удержания ценовой стабильности.

28 ноября 2025 года базовая ставка была сохранена на уровне 18%. Как подчёркивали в Нацбанке РК, решение основывалось на обновлённых макроэкономических прогнозах и балансе инфляционных рисков. В сопроводительных разъяснениях также указывалось на пересмотр прогнозов по инфляции и сохранение жёсткой риторики до появления устойчивого замедления роста цен.

Новый Бюджетный кодекс и единая система госфинансов

С 1 января 2025 года в Казахстане вступили в силу новый Бюджетный кодекс и сопутствующий закон, завершившие масштабную реформу бюджетного и инвестиционного законодательства. Главная логика реформы заключается в усилении дисциплины и прозрачности государственных финансов. Впервые на уровне закона был закреплён подход к государственным финансам как к единой системе, охватывающей республиканский и местные бюджеты, Национальный фонд, квазигосударственный сектор и внебюджетные фонды.

Кроме того, законодательно закреплена увязка налогово-бюджетной, денежно-кредитной и фискальной политики, что, по замыслу разработчиков, должно повысить предсказуемость и устойчивость финансовой системы страны.

Трёхлетний бюджет на 2026–2028 годы и долговые ограничения

В 2025 году также был принят трёхлетний республиканский бюджет Казахстана на 2026–2028 годы. Прогнозируемые доходы республиканского бюджета составят 19,2 трлн тенге в 2026 году с ростом до 23,2 трлн тенге к 2028 году. Расходы запланированы на уровне 27,7 трлн тенге в 2026 году, 28,8 трлн тенге в 2027 году и 29,8 трлн тенге в 2028 году.

В бюджете установлен гарантированный трансферт из Национального фонда в размере 2,77 трлн тенге ежегодно в пределах лимитов, рассчитанных исходя из цены отсечения на нефть. Отдельно в законе прописаны долговые ограничения. В частности, лимит правительственного долга на 31 декабря 2026 года установлен в размере 39 302 356 520 тыс. тенге.

Экономические решения 2025 года формируют новую конфигурацию финансовой политики Казахстана: более высокие налоговые ставки, жёсткие денежно-кредитные условия, усиленный контроль над бюджетными расходами и попытку выстроить долгосрочную устойчивость государственных финансов в условиях сохраняющихся внешних и внутренних рисков.