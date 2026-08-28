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Как прошло первое в истории заседание Курултая Республики Казахстан

Какие задачи поставил Президент РК перед депутатским корпусом?

28 Августа 2026, 17:20
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BAQ.kz 28 Августа 2026, 17:20
28 Августа 2026, 17:20
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Фото: BAQ.kz

Исторический день для всего Казахстана. За открытием первой сессии Курултая РК в столице в прямом эфире республиканских телеканалов следили сотни тысяч казахстанцев. А в пресс-центре законодательного органа от желающих осветить это событие СМИ не было свободного места. Открыл первую сессию Глава государства. О чем говорил Касым-Жомарт Токаев и чью кандидатуру выдвинул на пост председателя Курултая? Смотрите в этом материале.

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