Главные плюсы Курултая назвал юрист из Молдовы
Чем наш однопалатный Парламент будет похож на европейские?
Сегодня 2026, 17:20
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Сегодня 2026, 17:20Сегодня 2026, 17:20
152Фото: BAQ.kz / AI
Гость нового выпуска программы "Важная тема" - Валерий Кучук, доктор юридических наук, председатель Института конституционного правосудия в Кишинёве. Вместе с экспертом мы обсудим Конституционную реформу проводимую в Казахстане и будущий однопалатный Парламент, который теперь будет носить название Курултай. Узнаем, насколько это усилит качество принимаемых законов и повысит прозрачность этого процесса? А также поговорим о международном опыте.
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