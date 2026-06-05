Главные плюсы Курултая назвал юрист из Молдовы

Чем наш однопалатный Парламент будет похож на европейские?

Сегодня 2026, 17:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.kz / AI Сегодня 2026, 17:20
Сегодня 2026, 17:20
152
Фото: BAQ.kz / AI

Гость нового выпуска программы "Важная тема" - Валерий Кучук, доктор юридических наук, председатель Института конституционного правосудия в Кишинёве. Вместе с экспертом мы обсудим Конституционную реформу проводимую в Казахстане и будущий однопалатный Парламент, который теперь будет носить название Курултай. Узнаем, насколько это усилит качество принимаемых законов и повысит прозрачность этого процесса? А также поговорим о международном опыте. 

Самое читаемое

Наверх