С 1 февраля 2026 года в Казахстане расширяются полномочия главных государственных санитарных врачей, передает BAQ.KZ.

Согласно изменениям, они получат право направлять частные представления об устранении причин нарушений в адрес местных исполнительных органов и государственных органов, являющихся администраторами бюджетных программ. В представлениях будут содержаться требования по принятию мер, направленных на устранение системных причин выявленных нарушений.

Отмечается, что расширение полномочий позволит санитарным врачам более оперативно реагировать на риски, выявляемые в детских учреждениях, а также в организациях социальной сферы, и добиваться системных решений на уровне госорганов.

Нововведения направлены на повышение эффективности санитарно-эпидемиологического контроля и профилактику нарушений, влияющих на безопасность и здоровье населения.