Главные санитарные врачи получают новые полномочия с 1 февраля
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 1 февраля 2026 года в Казахстане расширяются полномочия главных государственных санитарных врачей, передает BAQ.KZ.
Согласно изменениям, они получат право направлять частные представления об устранении причин нарушений в адрес местных исполнительных органов и государственных органов, являющихся администраторами бюджетных программ. В представлениях будут содержаться требования по принятию мер, направленных на устранение системных причин выявленных нарушений.
Отмечается, что расширение полномочий позволит санитарным врачам более оперативно реагировать на риски, выявляемые в детских учреждениях, а также в организациях социальной сферы, и добиваться системных решений на уровне госорганов.
Нововведения направлены на повышение эффективности санитарно-эпидемиологического контроля и профилактику нарушений, влияющих на безопасность и здоровье населения.
Самое читаемое
- На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- В Жамбылской области пресечена попытка незаконного транзита продукции пчеловодства
- Сообщения о терактах в школах Алматы не подтвердились