Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов провёл встречу с членами национальных сборных, которым в ближайшее время предстоит участие в турнире Grand Slam по дзюдо и чемпионате Азии по лёгкой атлетике в помещении, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки национальной сборной по лёгкой атлетике к XII чемпионату Азии в закрытых помещениях, который пройдёт 6–8 февраля в городе Тяньцзинь (Китай), а также подготовки дзюдоистов к турниру Grand Slam, запланированному на 7–8 февраля в Париже (Франция).

Главные тренеры национальных команд доложили о текущем уровне готовности спортсменов, результатах учебно-тренировочных сборов и ключевых задачах, поставленных на предстоящие соревнования.

В рамках встречи также была затронута тема конституционных реформ, обсуждаемых в стране. Министр отметил взаимосвязь между справедливыми правилами в спорте и принципом верховенства закона в обществе. По его словам, доверие и результат возможны лишь там, где правила являются справедливыми — этот принцип актуален и для общественной жизни.

"Сегодня открытое обсуждение проекта новой Конституции свидетельствует о развитии общества и росте гражданской активности. Основная цель реформ — усиление защиты прав человека, укрепление верховенства закона и формирование справедливого общественного порядка. Важно, что этот процесс проходит открыто и публично", - отметил министр.

В завершение встречи было подчеркнуто, что устойчивое развитие и движение вперёд - как в спорте, так и в обществе - возможны только при наличии доверия к единым и справедливым правилам.