В рамках работы Конституционной комиссии председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил рассмотреть вопрос принятия новой Конституции, отметив масштаб и концептуальный характер обсуждаемых изменений, передает BAQ.KZ.

По его словам, за последние дни члены комиссии детально проанализировали предлагаемые поправки, включая предварительную версию проекта обновленного Основного закона.

– В течение двух дней мы подробно обсуждали все предлагаемые изменения. Была представлена предварительная редакция проекта, которую я внимательно изучил. Помимо уже озвученных поправок, предлагается целый ряд новых положений, затрагивающих не отдельные нормы, а саму содержательную концепцию Конституции, – отметил Мырзагараев.

Он подчеркнул, что предлагаемые новеллы отражают текущие общественные запросы и соответствуют современным реалиям развития страны.

– Все изменения отвечают требованиям времени и тем ожиданиям, которые сегодня есть у общества. В этой связи считаю оправданным рассмотреть в рамках Конституционной комиссии вопрос принятия новой Конституции, — заявил он.

При этом председатель Республиканской коллегии адвокатов акцентировал внимание на том, что окончательное решение будет принимать народ Казахстана.