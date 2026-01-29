Глава РКА высказался за принятие новой Конституции
В рамках работы Конституционной комиссии председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев предложил рассмотреть вопрос принятия новой Конституции, отметив масштаб и концептуальный характер обсуждаемых изменений, передает BAQ.KZ.
По его словам, за последние дни члены комиссии детально проанализировали предлагаемые поправки, включая предварительную версию проекта обновленного Основного закона.
– В течение двух дней мы подробно обсуждали все предлагаемые изменения. Была представлена предварительная редакция проекта, которую я внимательно изучил. Помимо уже озвученных поправок, предлагается целый ряд новых положений, затрагивающих не отдельные нормы, а саму содержательную концепцию Конституции, – отметил Мырзагараев.
Он подчеркнул, что предлагаемые новеллы отражают текущие общественные запросы и соответствуют современным реалиям развития страны.
– Все изменения отвечают требованиям времени и тем ожиданиям, которые сегодня есть у общества. В этой связи считаю оправданным рассмотреть в рамках Конституционной комиссии вопрос принятия новой Конституции, — заявил он.
При этом председатель Республиканской коллегии адвокатов акцентировал внимание на том, что окончательное решение будет принимать народ Казахстана.
–Итог по всем изменениям определит референдум. Наша задача на данном этапе - предложить обществу понятные, ориентированные на человека конституционные решения. Дальнейший выбор - за гражданами страны, – подчеркнул Мырзагараев.
