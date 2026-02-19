Главный санврач РК утвердил новые противоэпидемические меры по борьбе с корью
В Казахстане отмечается рост заболеваемости корью: с начала 2026 года зарегистрировано 3 343 случая, из которых 84,2% приходятся на детей до 14 лет, передает BAQ.KZ.
По данным Минздрава, в большинстве случаев заболевшие — дети, не прошедшие вакцинацию: отказ родителей, медицинские противопоказания или недостижение прививочного возраста.
В ответ на ситуацию Главный государственный санитарный врач РК 19 февраля 2026 года утвердил постановление № 3 «О мерах по организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори».
Документ предусматривает:
-
расширение иммунизации детей от 6 месяцев до 18 лет, не получивших прививку по Национальному календарю;
-
вакцинацию медработников и сотрудников организаций здравоохранения до 30 лет;
-
усиление контроля при плановой госпитализации детей и незамедлительное проведение противоэпидемических мер в коллективных учреждениях, включая временное отстранение непривитых лиц.
Вакцинация проводится только с информированного согласия прививаемого или его законного представителя.
Цель постановления — стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и предотвратить дальнейшее распространение кори среди населения.
