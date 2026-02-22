Сборная Казахстана по конькобежному спорту завершила выступление на Олимпийских играх-2026 в Италии. Главный тренер команды Александр Панфилов подвёл итоги ОИ, отметив прогресс спортсменов, передает BAQ.KZ.

"Заключительный забег на этих Олимпийских играх для нас состоялся в масс-старте. Елизавета Голубева пробилась в финал, при этом в полуфинале показала хорошее время и уже через 1 час 10 минут выступала в решающем раунде. По ходу дистанции она держалась за представительницу Нидерландов, которая стала в итоге победительницей этого забега. Тактика была именно такой - держаться за неё. В принципе, она её придерживалась. Забег получился немного "грязным" - было много контактов и толчков. Елизавета - опытная спортсменка, но в моменте ускорения не успела среагировать на рывки соперниц", - рассказал тренер.

По его словам, общий итог стал не таким, как планировали. Команда ожидала, что хотя бы одну медаль возьмёт, так как ехали очень сильным составом. Евгений Кошкин и Надежда Морозова занимают одни из лидирующих позиций в мировом рейтинге.

"Но в целом результат для нашей команды успешный. Шестое место Надежды Морозовой - такого в казахстанском конькобежном спорте не было 28 лет. Также есть седьмая строчка у Елизаветы Голубевой на дистанции 1500 метров, девятая позиция Евгения Кошкина (500 метров) и десятое место Голубевой на дистанции 3000 метров. Команда заметно спрогрессировала", - сказал Александр Панфилов.

Он выразил благодарность всем, кто причастен к работе и созданию условий.