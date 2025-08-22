Видео из Астаны, где 15-летний подросток с особенностями развития играет в футбол с соседскими ребятами, набрало более двух миллионов просмотров в TikTok и вызвало широкий отклик. История дошла и до главного тренера национальной сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака. Он приехал во двор, где живёт мальчик, пообщался с детьми, подарил Абильмансуру форму сборной и пообещал билеты на матч Казахстан – Италия, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Мама подростка, Алия Алимова, рассказала, что для семьи эта встреча стала настоящим чудом.

"Я выложила видео для себя, так как это для нас большое событие. Мой ребёнок с таким диагнозом играет в футбол во дворе. Но я не ожидала, что будет такой общественный резонанс, что ролик наберёт больше двух миллионов просмотров в TikTok. Мне написали болельщики сборной Казахстана по мини-футболу. Они захотели ребятам во дворе подарить бутсы, мы даже подали список на 24 ребёнка. А потом сообщили, что тренер хочет лично приехать и пожать руку Мансуру. Всё произошло очень быстро. Ребята были невероятно впечатлены", - рассказала мама Абильмансура.

По словам Алии во дворе царила особая атмосфера.

"Это была большая мотивация для детей оставаться такими же добрыми и отзывчивыми. Появление тренера - это было что-то невероятное. Он очень простой, со всеми сфотографировался, подарил Мансуру форму сборной, а ещё решил, что подарит билеты на матч. Дети были в восторге, и теперь собираются всей компанией болеть за нашу сборную", - говорит Алия Алимова.

Алия отметила, что этот момент стал символом больших перемен для её семьи.

"За 15 лет мы пережили немало слёз на детских площадках. Нас часто обижали, говорили, что мой сын “пугает детей” и что нам лучше сидеть дома. Даже в лифт с нами некоторые не хотели заходить. Было очень больно. Но сейчас я счастлива видеть, что во дворе мальчики хорошо относятся к Мансуру, заходят за ним, зовут поиграть, спрашивают, выйдет ли он во двор. А после видео они читают каждый комментарий и гордятся, что о них пишут казахстанцы. Я думаю, это зерно добра должно распространяться по всему Казахстану, по всему миру. Чтобы все понимали, что дети с особенностями такие же, как остальные, и они имеют право играть, веселиться, быть частью общества", - поделилась впечатлениями мама мальчика.

Алия добавила, что теперь она чувствует спокойствие, когда отпускает сына гулять.

"Я могу быть уверена, что за ним присмотрят. Для меня это очень важно. Меня переполняют только хорошие и позитивные эмоции", - подчеркнула женщина.