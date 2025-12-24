Главный редактор агентства КазТАГ Амир Касенов задержан в Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

В полиции пояснили, что досудебное расследование в отношении сотрудников редакции "КазТАГ" начато на основании письменного заявления представителя частной компании. Заявление касается фактов неоднократного распространения заведомо ложной информации, которая, по утверждению заявителя, повлекла причинение существенного вреда деловым интересам и репутации компании.

Как отметили в департаменте полиции, следственные действия проводились поэтапно и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. С учетом совокупности собранных материалов, стадии расследования и предусмотренных законом оснований 23 декабря текущего года главный редактор агентства был задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Астана.

В правоохранительных органах подчеркнули, что все следственные действия осуществляются в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Иная информация, как уточняется, в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.