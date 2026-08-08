Главу ФИФА обвинили в выплате крупной суммы предполагаемой любовнице

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре новых обвинений. Как утверждает The Daily Telegraph, УЕФА выплатил шестизначную сумму сотруднице, с которой Инфантино, по данным издания, состоял в отношениях во время работы в организации. Сам он это отрицает. Речь идет о периоде с 2009 по 2016 год, когда Инфантино был генеральным секретарем УЕФА.

По словам бывших коллег, он сначала повысил сотрудницу и увеличил ей зарплату, а позже добился ее ухода из организации с компенсацией. Часть выплаты пошла на обучение по программе MBA, где год обучения стоил около 45 тысяч фунтов. The Telegraph также утверждает, что после ухода из УЕФА женщина получила новую высокооплачиваемую должность при содействии Инфантино.

В УЕФА подтвердили факт выплаты и заявили, что она соответствовала действовавшим тогда правилам. При этом в организации признали, что знали об утверждениях об отношениях между Инфантино и сотрудницей. ФИФА обвинения отвергла. Представитель организации заявил, что Инфантино категорически отрицает их и что ни один сотрудник УЕФА или ФИФА никогда не жаловался на его поведение.