Главу Karachaganak Support Service осудили по делу о выводе $2,2 млн из компании в Казахстане

Уральский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве на 2,2 млн долларов, или более 948 млн тенге. Фигуранту окончательно назначили 10 лет лишения свободы, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанского областного суда.

По материалам дела, мужчина зарегистрировал в Аксае ТОО «Karachaganak Support Service» и первоначально был его единственным учредителем и руководителем. Позже доли в компании перераспределили между сотрудниками, однако, как установил суд, он продолжал фактически контролировать ее работу в должности бизнес-менеджера.

Находясь в США, мужчина сообщил новому директору компании, что для продления контракта с ТОО «ТенгизШеврОйл» необходимо приобрести оборудование. Суд пришел к выводу, что эта информация была ложной.

Чтобы провести переводы за границу, сделки оформили как беспроцентные займы. В результате со счетов казахстанской компании несколькими траншами перечислили 2,2 млн долларов на счет подконтрольной фигуранту американской компании KSS Charlotte LLC.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил восемь лет лишения свободы.

С учетом ранее вынесенного в июле 2025 года приговора суда №2 Атырау окончательный срок составил 10 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Кроме того, осужденному на три года запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Имущество, полученное преступным путем, подлежит конфискации.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С мужчины в пользу ТОО «KSS» постановили взыскать 2,2 млн долларов, или 948,3 млн тенге, а также государственную пошлину.

Арест на банковские счета осужденного и подконтрольной ему иностранной компании сохранен для обеспечения иска.