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Главу «Самрук-Энерго» уволили из-за затянувшихся энергетических проектов

28 Октября 2026, 16:03
АВТОР
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samruk-energy.kz 28 Октября 2026, 16:03
28 Октября 2026, 16:03
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Фото: samruk-energy.kz

Кайрат Максутов освобожден от должности председателя правления АО «Самрук-Энерго». Решение приняло руководство фонда «Самрук-Қазына».

Причиной увольнения стали неудовлетворительные темпы реализации стратегических инвестиционных проектов компании и недостаточный контроль за соблюдением сроков строительства и ввода новых энергетических объектов.

Речь идет о новых генерирующих мощностях, которые должны увеличить производство электроэнергии в Казахстане.

Кайрат Максутов возглавлял «Самрук-Энерго» с июня 2023 года. Компания занимается производством электроэнергии и реализацией крупных энергетических проектов.

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