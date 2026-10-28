Главу «Самрук-Энерго» уволили из-за затянувшихся энергетических проектов

Кайрат Максутов освобожден от должности председателя правления АО «Самрук-Энерго». Решение приняло руководство фонда «Самрук-Қазына».

Причиной увольнения стали неудовлетворительные темпы реализации стратегических инвестиционных проектов компании и недостаточный контроль за соблюдением сроков строительства и ввода новых энергетических объектов.

Речь идет о новых генерирующих мощностях, которые должны увеличить производство электроэнергии в Казахстане.

Кайрат Максутов возглавлял «Самрук-Энерго» с июня 2023 года. Компания занимается производством электроэнергии и реализацией крупных энергетических проектов.