Главу «Самрук-Энерго» уволили из-за затянувшихся энергетических проектов
28 Октября 2026, 16:03
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28 Октября 2026, 16:0328 Октября 2026, 16:03
99Фото: samruk-energy.kz
Кайрат Максутов освобожден от должности председателя правления АО «Самрук-Энерго». Решение приняло руководство фонда «Самрук-Қазына».
Причиной увольнения стали неудовлетворительные темпы реализации стратегических инвестиционных проектов компании и недостаточный контроль за соблюдением сроков строительства и ввода новых энергетических объектов.
Речь идет о новых генерирующих мощностях, которые должны увеличить производство электроэнергии в Казахстане.
Кайрат Максутов возглавлял «Самрук-Энерго» с июня 2023 года. Компания занимается производством электроэнергии и реализацией крупных энергетических проектов.
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