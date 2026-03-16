На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции, передает BAQ.kz.

Президент России Владимир Путин отметил, что конституционные преобразования будут способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений между двумя странами.

«Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны», — говорится в телеграмме российского лидера.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что результаты референдума демонстрируют высокий уровень доверия граждан к курсу модернизации страны.

«Результаты плебисцита стали очередным подтверждением высокого доверия граждан к проводимому Вами курсу на модернизацию страны и упрочение государственности, наглядно продемонстрировали сплоченность казахстанского общества», — говорится в поздравлении.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что масштабные политические и социально-экономические реформы будут способствовать дальнейшему развитию Казахстана.

«Активное участие населения в данном важном политическом мероприятии, а также его результаты являются наглядным подтверждением широкой поддержки народом братской страны проводимых под Вашим руководством реформ», — отметил он.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Токаева с успешным проведением референдума и подчеркнул значение этого события для дальнейшего развития страны.

«Убежден, что это историческое событие станет важным шагом на пути дальнейшего устойчивого развития Вашей страны и повышения благосостояния народа», — говорится в телеграмме.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что новая Конституция станет важным этапом в развитии Казахстана.

По его словам, модернизация политической системы и совершенствование государственного управления будет способствовать дальнейшему укреплению роли Казахстана на международной арене.

Поздравительные слова также направил президент Сербии Александр Вучич, который подчеркнул значимость проводимых реформ.

«Это наглядно показывает, как опытные и мудрые лидеры принимают твердые решения», — отметил сербский лидер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что результаты референдума свидетельствуют о стремлении казахстанского общества укреплять независимость и строить современное государство.

Поздравления направили и руководители международных организаций. Среди них — генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Поздравительные телеграммы на имя Президента Казахстана продолжают поступать.