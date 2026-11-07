Главы государств приняли совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве Казахстана и Таджикистана
Документ определяет приоритетные направления взаимодействия двух стран.
7 Ноября 2026, 14:39
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7 Ноября 2026, 14:397 Ноября 2026, 14:39
193Фото: Akorda.kz
По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приняли Совместное заявление, определяющее основные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества.
Документ закрепляет приоритеты взаимодействия между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.
Совместное заявление стало итогом переговоров глав двух государств.
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