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Главы государств приняли совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве Казахстана и Таджикистана

Документ определяет приоритетные направления взаимодействия двух стран.

7 Ноября 2026, 14:39
АВТОР
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Akorda.kz 7 Ноября 2026, 14:39
7 Ноября 2026, 14:39
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Фото: Akorda.kz

По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приняли Совместное заявление, определяющее основные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Документ закрепляет приоритеты взаимодействия между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.

Совместное заявление стало итогом переговоров глав двух государств.
 
 

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