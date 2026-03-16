Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума в Казахстане.

Президент Кыргызстана отметил, что итоги голосования по новой Конституции отражают широкую поддержку казахстанцами курса, направленного на политическую и социально-экономическую модернизацию страны.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку и участие наблюдателей из Кыргызстана в мониторинге референдума.

Глава государства подчеркнул, что проводимые конституционные реформы направлены на повышение эффективности государственного управления и улучшение благосостояния граждан.

Во время разговора президенты также обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-кыргызских отношений и подтвердили приверженность развитию стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.