Главы Казахстана и Кыргызстана поговорили по телефону после референдума
Стороны обсудили итоги референдума в Казахстане и развитие двусторонних отношений.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума в Казахстане.
Президент Кыргызстана отметил, что итоги голосования по новой Конституции отражают широкую поддержку казахстанцами курса, направленного на политическую и социально-экономическую модернизацию страны.
Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку и участие наблюдателей из Кыргызстана в мониторинге референдума.
Глава государства подчеркнул, что проводимые конституционные реформы направлены на повышение эффективности государственного управления и улучшение благосостояния граждан.
Во время разговора президенты также обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-кыргызских отношений и подтвердили приверженность развитию стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.
Самое читаемое
