В рамках переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил новые перспективные направления двустороннего сотрудничества, передаёт BAQ.KZ.

Президент подчеркнул важность взаимодействия в добыче и переработке редкоземельных металлов и предложил создать рабочую группу для детального изучения всех аспектов и выработки предложений по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.

В транспортно-логистической сфере лидеры двух стран договорились о развитии транзитных маршрутов, оптимизации тарифов, упрощении административных процедур, модернизации приграничной инфраструктуры и пунктов пропуска. Особое внимание уделено Транскаспийскому транспортному коридору, коридору Север–Юг и железнодорожным маршрутам через Афганистан, а также совместному развитию портов Актау и Курык.

В сфере водно-энергетического сотрудничества стороны согласились совместно вырабатывать меры по рациональному использованию трансграничных рек, что является ключевым фактором устойчивого развития.

Президент Казахстана также подчеркнул стратегическую значимость цифровизации и развития ИИ. В стране уже открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, запущен национальный суперкомпьютер, начато создание Исследовательского университета по ИИ. Токаев пригласил узбекские компании к совместным проектам и отметил успешное сотрудничество между Astana Hub и IT Park Uzbekistan.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество: проведение перекрестных Дней культуры, диалог творческой интеллигенции и молодежи, открытие памятников выдающимся личностям и создание филиалов вузов.