Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Президенту Шавкату Мирзиёву за традиционно теплый прием и высокий уровень организации встречи.

– Действительно, с учетом нынешней нестабильной геополитической ситуации этот визит приобретает особое значение. Для Казахстана Узбекистан является надежным стратегическим партнером. В ходе визита мы обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам, обсудим повестку двусторонних отношений. Между нашими странами нет каких-либо противоречий или разногласий. Подписанные соглашения и договоренности последовательно реализуются. Правительство Казахстана четко понимает необходимость безусловного выполнения взаимных обязательств. Соответствующая работа проводится под моим контролем, – сказал Глава нашего государства.

Президент отметил, что священная Бухара с историей, насчитывающей более 2,5 тысячи лет, является неотъемлемой частью мирового историко-культурного наследия.

– Бухара по праву считается одним из духовных и интеллектуальных центров средневекового Востока. Этот древний город связан с казахским народом множеством незримых и зримых нитей. Машхур Жусуп учился здесь, получил образование в Бухаре. На протяжении многих веков представители казахской знати получали в Бухаре знания, проходя обучение в местных медресе. Здесь в полной мере ощущается дыхание времен и величие цивилизации, оказавшей огромное влияние на прогресс всего человечества. На современном этапе Бухара органично сочетает в себе тысячелетние традиции и динамичное развитие нового Узбекистана. Сегодня мы, так сказать, на ходу посмотрели современную Бухару. Была проведена тотальная масштабная реконструкция всех зданий. Это результат очень большой работы и, самое главное, государственной заботы о таком величественном историческом наследии, – заявил Касым-Жомарт Токаев.