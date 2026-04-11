  • Главная
  • Новости
Главы Казахстана и Узбекистана провели неформальную встречу

Для Казахстана Узбекистан является надежным стратегическим партнером, заявил Токаев.

Сегодня 2026, 15:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Президенту Шавкату Мирзиёву за традиционно теплый прием и высокий уровень организации встречи. 

– Действительно, с учетом нынешней нестабильной геополитической ситуации этот визит приобретает особое значение. Для Казахстана Узбекистан является надежным стратегическим партнером. В ходе визита мы обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам, обсудим повестку двусторонних отношений. Между нашими странами нет каких-либо противоречий или разногласий. Подписанные соглашения и договоренности последовательно реализуются. Правительство Казахстана четко понимает необходимость безусловного выполнения взаимных обязательств. Соответствующая работа проводится под моим контролем, – сказал Глава нашего государства. 

Президент отметил, что священная Бухара с историей, насчитывающей более 2,5 тысячи лет, является неотъемлемой частью мирового историко-культурного наследия. 

– Бухара по праву считается одним из духовных и интеллектуальных центров средневекового Востока. Этот древний город связан с казахским народом множеством незримых и зримых нитей. Машхур Жусуп учился здесь, получил образование в Бухаре. На протяжении многих веков представители казахской знати получали в Бухаре знания, проходя обучение в местных медресе. Здесь в полной мере ощущается дыхание времен и величие цивилизации, оказавшей огромное влияние на прогресс всего человечества. На современном этапе Бухара органично сочетает в себе тысячелетние традиции и динамичное развитие нового Узбекистана. Сегодня мы, так сказать, на ходу посмотрели современную Бухару. Была проведена тотальная масштабная реконструкция всех зданий. Это результат очень большой работы и, самое главное, государственной заботы о таком величественном историческом наследии, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Самое читаемое

Наверх