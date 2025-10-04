По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бен Рашидом Аль-Заяни, передаёт BAQ.KZ.

А.Аль-Заяни поздравил коллегу с назначением на должность и пожелал ему успехов в ответственной деятельности. Поблагодарив за поздравление, глава МИД Казахстана отметил приверженность всестороннему углублению дружественных отношений между двумя государствами.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также ход реализации договорённостей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Стороны подтвердили взаимную готовность и далее содействовать укреплению многопланового казахско-бахрейнского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.