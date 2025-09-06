Главы МИД Казахстана и Украины обсудили перспективы сотрудничества
Звонок состоялся по инициативе украинской стороны.
Сегодня, 15:32
187Фото: МИД РК
Состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передаёт BAQ.KZ.
По информации МИД РК, во время беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества. Было отмечено наличие обоюдной заинтересованности в укреплении взаимодействия в различных сферах, представляющих взаимный интерес.
Мурат Нуртлеу подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий, направленных на достижение прочного мира на основе норм и принципов международного права. По его словам, это будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе.
