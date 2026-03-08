Главы МИД тюркских стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Казахстанскую делегацию на встрече возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Стамбуле состоялось неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), передает BAQ.KZ.
Заседание прошло под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидан. В нем приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран-членов ОТГ — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также генеральный секретарь организации.
В ходе встречи участники обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, расширению институционального сотрудничества и продвижению совместных инициатив, направленных на углубление взаимодействия и интеграции в тюркском мире.
Кроме того, стороны обсудили подготовку предстоящих мероприятий в рамках организации и вопросы усиления координации между государствами-членами по ключевым направлениям сотрудничества.
В рамках визита делегации были приняты президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом. В ходе беседы обсуждались перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства между Казахстаном и Турцией, а также развитие взаимодействия в рамках тюркского сотрудничества.
По итогам заседания министры иностранных дел ОТГ приняли совместное заявление по недавним событиям на Ближнем Востоке, а также утвердили положение о сотрудничестве с третьими сторонами в формате ОТГ+.
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Трамп назвал условие сделки с Ираном
- Казахстанские учёные создали устройство для выработки энергии из вибраций
- Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
- Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана