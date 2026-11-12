Главы спасательных ведомств стран СНГ ознакомились с инфраструктурой МЧС Казахстана

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов представил зарубежным коллегам обновлённую пожарную часть №7, где недавно завершилась масштабная реновация. Гости ознакомились с пожарной техникой, оснащением подразделения и условиями службы казахстанских спасателей.

В ознакомлении приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Азизбек Икрамов, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Искендер Сулайманов, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан Раджабали Рахмонали, а также заместитель министра внутренних дел Республики Армения, директор Спасательной службы Арам Казарян. Руководители ведомств обсудили вопросы оснащения пожарных подразделений и подготовки личного состава.

Здание пожарной части №7 было построено в 1983 году и передано пожарной службе в 2014 году. В 2026 году здесь за шесть месяцев провели масштабную реновацию. Обновили фасад и внутренние помещения, оборудовали учебные классы, спальные комнаты, душевые и раздевалки. На территории обустроили спортивные площадки, воркаут-зону и места для отдыха. Зарубежным гостям продемонстрировали результаты обновления подразделения и организацию круглосуточного дежурства.

XXXVIII заседание Межгосударственного совета состоится 13 ноября в Шымкенте. Казахстан принимает международную встречу впервые за 11 лет. В ней ожидается участие представителей девяти стран и Исполнительного комитета СНГ. Участники обсудят совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, подготовку спасателей и развитие международного сотрудничества в сфере гражданской защиты.