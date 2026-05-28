Главы стран ЕАЭС посетили выставку Евразийского экономического форума

В рамках форума президентам Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и главам делегаций была представлена выставка передовых технологических и цифровых решений, а также возможности Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.

По информации Акорды, высокие гости ознакомились с экспозицией музея искуственного интеллекта, а также стендами стран – участниц ЕАЭС.

Казахстанская сторона представила ключевые инициативы в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, включая проекты Astana Smart City, Alem GPT, Smart Data Finance, Smart Cargo+Keden и другие.