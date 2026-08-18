Главы всех политических партий подтвердили участие в дебатах – ЦИК
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Центральная избирательная комиссия примет участие в предвыборных дебатах и будет следить за соблюдением требований законодательства и регламента. Об этом сообщила член ЦИК Ляззат Суюндик, передает BAQ.KZ.
По ее словам, все председатели политических партий подтвердили свое участие в дебатах.
«Все председатели политических партий подтвердили участие. Они примут участие в дебатах. Дебаты пройдут в 20:00 в эфире телеканала «24KZ». Центральная избирательная комиссия также примет участие», – сказала Ляззат Суюндик.
Она уточнила, что представители ЦИК будут мониторить ход дебатов и следить за тем, чтобы все процедуры проходили в соответствии с установленным регламентом.
Особое внимание будет уделено соблюдению принципа равных условий для всех участников.
«Мы будем следить за соблюдением законности во время дебатов, проверять, соответствуют ли все процедуры регламенту, а также контролировать равное распределение времени между всеми политическими партиями», – отметила член ЦИК.
Самое читаемое
- Кому в Казахстане повысят зарплаты в ближайшие четыре года, рассказали в Миннацэкономики
- Похищение и убийство мастера спорта: шесть человек предстанут перед судом в Шымкенте
- Казахстанца арестовали за удар супруги во время семейной ссоры
- Как живет тигрица Үміт после выпуска в дикую природу Казахстана
- Фиктивный брак ради 50 млн: подполковника КНБ отправили в тюрьму