Главы всех политических партий подтвердили участие в дебатах – ЦИК

Центральная избирательная комиссия примет участие в предвыборных дебатах и будет следить за соблюдением требований законодательства и регламента. Об этом сообщила член ЦИК Ляззат Суюндик, передает BAQ.KZ.

По ее словам, все председатели политических партий подтвердили свое участие в дебатах.

«Все председатели политических партий подтвердили участие. Они примут участие в дебатах. Дебаты пройдут в 20:00 в эфире телеканала «24KZ». Центральная избирательная комиссия также примет участие», – сказала Ляззат Суюндик.

Она уточнила, что представители ЦИК будут мониторить ход дебатов и следить за тем, чтобы все процедуры проходили в соответствии с установленным регламентом.

Особое внимание будет уделено соблюдению принципа равных условий для всех участников.