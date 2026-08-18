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Главы всех политических партий подтвердили участие в дебатах – ЦИК

18 Августа 2026, 16:31
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BAQ.kz 18 Августа 2026, 16:31
18 Августа 2026, 16:31
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Фото: BAQ.kz

Центральная избирательная комиссия примет участие в предвыборных дебатах и будет следить за соблюдением требований законодательства и регламента. Об этом сообщила член ЦИК Ляззат Суюндик, передает BAQ.KZ.

По ее словам, все председатели политических партий подтвердили свое участие в дебатах.

«Все председатели политических партий подтвердили участие. Они примут участие в дебатах. Дебаты пройдут в 20:00 в эфире телеканала «24KZ». Центральная избирательная комиссия также примет участие», – сказала Ляззат Суюндик.

Она уточнила, что представители ЦИК будут мониторить ход дебатов и следить за тем, чтобы все процедуры проходили в соответствии с установленным регламентом.

Особое внимание будет уделено соблюдению принципа равных условий для всех участников.

«Мы будем следить за соблюдением законности во время дебатов, проверять, соответствуют ли все процедуры регламенту, а также контролировать равное распределение времени между всеми политическими партиями», – отметила член ЦИК.

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