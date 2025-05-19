Глэмпинг - это новый формат отдыха, сочетающий в себе дух приключений и комфорт гостиничного уровня, передает BAQ.KZ. В Казахстане такой вид туризма стремительно набирает популярность: туристы всё чаще отказываются от шумных городов в пользу уединения с природой, не жертвуя при этом удобством.

Сегодня глэмпинг - это не просто палатка, а полноценный архитектурный проект с дизайнерским интерьером, панорамными окнами, сауной, авторской кухней и даже возможностью заснуть под звёздным небом в горах, на берегу моря или в сердце леса.

Мы собрали пять самых популярных глэмпинг-локаций в Казахстане, которые уже стали магнитом для любителей эстетики и комфорта.

L•E•S Hotel & Resort, Боровое - уединение в домиках A-frame среди соснового леса. Интерьеры в скандинавском стиле, террасы с видом на вековые сосны, баня и slow-life философия делают это место идеальным для романтического отдыха.

OMIR Glamping, Актау - домики на побережье Каспия с этническими элементами дизайна, закатами у моря и атмосферой уединённого созерцания. Популярное место среди ценителей аутентичности и медитативного отдыха.

Tenir Eco Hotel, Шымбулак, Алматы - горный бутик-отель на высоте 3200 метров с личными саунам в каждом номере и доступом по канатной дороге. Прекрасный выбор для зимних видов спорта и полного погружения в тишину гор.

Aspen Eco Hotel, Боровое - купольные домики в сосновом лесу с тёплыми полами, комфортными условиями и атмосферой восстановления. Это место — антидот для жителей мегаполиса.

Charyn Canyon Camp, Чарынский каньон - глэмпинг на краю одного из самых впечатляющих природных чудес Казахстана. Здесь можно встретить рассвет на фоне каменных башен и провести вечер у костра под звёздами, не отказываясь от комфорта.